Je m'installe Inscrit: 03/07/2014 20:11 Post(s): 421 Karma: 556





Avec 512 lecteurs de disquette, 16 disques dur et 4 scanners le Floppotron 3.0 par

peut enfin nous délivrer son interprétation orchestrale !





The Floppotron 3.0 - Computer Hardware Orchestra Hello !Avec 512 lecteurs de disquette, 16 disques dur et 4 scanners le Floppotron 3.0 par Paweł Zadrożniak peut enfin nous délivrer son interprétation orchestrale !The Floppotron 3.0 - Computer Hardware Orchestra

Contribution le : Hier 23:30:12