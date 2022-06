Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Nouvelle voiture victime d'une plage 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2577 Karma: 6366 Encore une voiture tombée dans le piège d'une plage de sable...



rompich Re: Nouvelle voiture victime d'une plage 0 #2

Je suis accro Inscrit: 11/07/2011 17:36 Post(s): 1599 Karma: 365 C'est bien connu que laver le bas de caisse à l'eau de mer est conseillé lustrer un peu les roulements.

papives Re: Nouvelle voiture victime d'une plage 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 6020 Karma: 2338 Et les chiens qui viennent pour aider, braves bêtes

gazeleau Re: Nouvelle voiture victime d'une plage 0 #4

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6058 Karma: 4860 y a plus qu'à attendre la marée basse, vieux !

