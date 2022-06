Une IA qui génère une image selon votre texte

Options du sujet Imprimer le sujet

https://huggingface.co/spaces/dalle-mini/dalle-mini

Ça marche mieux en anglais



Ça marche mieux en anglais Ça marche mieux en anglais

Un motard à faux pouce :









Et en exclu, le futur logo du site, qui donne un aperçu de ce que sera la nouveau design :







Bon ça part un peu en croix gammée à la fin. Il a dû tomber sur les posts de certains membres...

