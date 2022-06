Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un voleur d'essence prend feu 4 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45906 Karma: 23781 Un homme prend feu en perçant le réservoir d'une camionnette pour voler de l'essence sur un parking à Salt Lake City, dans l'Utah.



Contribution le : Aujourd'hui 17:44:39

defds Re: Un voleur d'essence prend feu 0 #2

Je suis accro Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 1910 Karma: 1352 "Fire protection" ?



c'est pas possible, à ce niveau là c'est du troll.

Contribution le : Aujourd'hui 17:46:40

FMJ65 Re: Un voleur d'essence prend feu 0 #4

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14472 Karma: 4489 Le boulet !!!! Il aurait eu une neurone, il aurait piquer des diesel !.......

Contribution le : Aujourd'hui 18:39:54