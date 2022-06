Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Petit jeu de mots - scrabblde Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Petit jeu encore en développement mais votre avis est le bien venu



L’inspiration est venue de wordle mixée à un scrabble.

Ce n'est donc pas un scrabble car les lettres n'ont pas de valeurs et le but du jeu est d'obtenir le plus de points possibles en plaçant différents mots sur un plateau de jeu.



Le point de départ est la case jaune. Il est possible de mettre le mot horizontalement ou verticalement à l'aide du clic droit.

Les cases vertes sont des bonus de points (x2), les cases rouges des bombes (-25pt). Dès que 2 cases vertes sont utilisées un joker est débloqué.

Il permet soit de passer le mot soit de débloquer une case grisée.



N'hésitez pas à me donner un feedback ou à partager le lien si vous avez aimé



