Pop-corn + Solution contre la pauvreté

Inscrit: 23/09/2018 18:37



Solution contre la pauvreté : Investir pour ses vies futures



"Si aujourd'hui vous avez 100 milliards, que vous nous en donnez la moitié en toute confiance, en confiance!.

Si dans votre prochaine vie, votre prochaine réincarnation vous êtes pauvre, nous vous en redonnerons

10 ou 20 milliards quand nous vous retrouverons. C'est possible; En confiance..."



Aujourd'hui 18:33:05

alfosynchro Re: Pop-corn + Solution contre la pauvreté

Inscrit: 05/06/2011 12:08
Aaah bah si ils disent que c'est en confiance, je les crois ; investissons !

Aujourd'hui 19:24:19