Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2587 Karma: 6394



*Troll on* Donc le cycliste est impoli et voleur... Et on leur trouve des excuses...

Sinon quoi de neuf? *Troll off*



Vous navigateur est trop vieux Le tour de France cycliste dans les années 70 : "La chasse à la canette"Donc le cycliste est impoli et voleur... Et on leur trouve des excuses...Sinon quoi de neuf?

Contribution le : Aujourd'hui 20:07:24