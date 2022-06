Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 16966 Karma: 16721



The wettest place in the world i.e. Mawsynram, India recorded 39.51 inches or 1003.6 mm of rain in last 24hrs. Thid video is of one of the waterfalls there.

Aujourd'hui 11:43:47