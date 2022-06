Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Feu sur la ville

Feu dans la rue emporté par le vent...



Contribution le : Aujourd'hui 19:54:38

Fabiolo Re: Feu sur la ville

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1613 Karma: 921 On a des infos là-dessus? Qu'est-ce qui brûle à l'origine?



Je suppose que ça doit être un truc à base de pétrole répandu sur la route et le trottoir mais ça a l'air de faire marrer les gens alors que bon, y a le potentiel pour un enchaînement catastrophique quant même.

Contribution le : Aujourd'hui 20:24:43