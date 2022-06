Le phénomène des piqûres sauvages

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14011 Karma: 9634





Petit résumé pour ceux qui découvrent le sujet : depuis plusieurs mois maintenant les plaintes se multiplient de la part de personnes qui disent avoir subi une injection lors d'événements festifs rassemblant beaucoup de monde (boîtes de nuit, concerts, festivals, férias, etc.). Certaines éprouvent un malaise après avoir été piquées. Mais les analyses sanguines ne décèlent aucune trace de GHB. Et il ne leur arrive à ma connaissance rien d'autre (pas de vol ni de viol).

Il y aurait à ce jour un peu plus de 1 000 victimes déclarées.



Ce qui soulève donc beaucoup de questions... Que contiennent ces injections, qui les administre, et dans quel but ? Les victimes en sont-elles toutes réellement, ou y a-t-il un effet de psychose qui amènerait certains à se croire victimes du phénomène et amplifierait donc à tort son ampleur ?



J'avais cru comprendre il y a quelques semaines qu'ils avaient (enfin) réussi à attraper en flagrant délit un des auteurs de ces injections, laissant penser qu'on allait finalement pouvoir en savoir plus, mais depuis aucune nouvelle concernant l'enquête.



Demain c'est la fête de la musique, et les nouveaux cas vont encore sans doute se multiplier.



Je suis sans doute parano, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'en l'absence de but évident, il pourrait potentiellement s'agir d'une nouvelle forme de terrorisme dont on ignore encore la portée, non ? Ça sonne quand même comme un scénario de science-fiction... Mais sinon, quoi ?



Aujourd'hui 18:25:03