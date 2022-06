Index des forums Koreus.com Le Bar Question retraite Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Vassili44 Question retraite 1 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 1237 Karma: 1558 Bonjour,



Je ne pense pas que j'aurais précisément la réponse parce que ça me semble bien compliqué, mais peut-être un petit aperçu le suffirait.



L'idée m'est venu en lisant des commentaires de personnes parler des gens assistés, assistanat etc., qui prend la forme, pour eux, des personnes que l'on paie à ne rien faire. Je me suis demandé si, même ceux qui travaillaient toute leur vie, donc cotisaient pendant au moins 40 ans, avaient cotisé suffisamment pour payé l'intégralité de leur retraire ?



En gros, combien de temps les cotisations, qui sont déduites des salaires, paient la retraite de la personne qui a cotisé ?

Contribution le : Aujourd'hui 00:32:34

vivaberthaga Re: Question retraite 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 2243 Karma: 2266 @Vassili44 Je dirais que pour l'instant le système de retraites majoritaire en france est encore un système par répartition. C'est dire que comme pour l'assurance maladie (sécu) ou le chômage (quoique ce dernier ait pris du plomb dans l'aile pendant ce dernier quinquennat) tu ne cotises pas pour toi, mais pour un pot commun. En opposition aux retraites complémentaires ou aux mutuelles et bientôt peut être les assurances perte d'emploi.

Pour répondre à ta dernière question : zéro, tes cotisations servent à payer les pensions de ceux qui les touchent actuellement.

Contribution le : Aujourd'hui 01:09:07



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo