Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Weeds 2 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45910 Karma: 23795 Une petit pissenlit en train de mourir sous un soleil brûlant aperçoit un coin de pelouse arrosée à l'ombre d'un arbre... Un court-métrage d'animation réalisé par Kevin Hudson.





CGI Animated Short Film "Weeds Short Film" by Kevin Hudson fleur

Contribution le : Aujourd'hui 11:06:45

gazeleau Re: Weeds 0 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6074 Karma: 4872

... jusqu'à ...

Contribution le : Aujourd'hui 11:39:46

Sebmagic Re: Weeds 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4785 Karma: 668 Du coup quand ils meurent et mangent le pissenlit par la racine, c'est un genre de nécro-cannibalisme ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:56:24