Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un individu tente de s'évader au tribunal judiciaire de Créteil 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45913 Karma: 23810 Un individu a tenté de s'évader au tribunal judiciaire de Créteil. Il a sauté du fourgon cellulaire qui le conduisait au palais de justice avant d'escalader les murs et de finalement se faire plaquer au sol par un agent pénitentiaire.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 19:45:32