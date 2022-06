Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45913 Karma: 23810

Un border collie s'amuse à lâcher un bâton dans un fossé d'irrigation depuis une passerelle puis il court pour le récupérer un peu plus loin en se jetant à l'eau.





Boarder Collie Plays Fetch With Itself || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 20:02:42