Maitre_Cube Tempête de grêle à Monial-Digoin (Saône-et-Loire-Bourgogne-France) #1



Les dégâts sont très importants.





Orage Chute de grêle tempête trombe d'eau Paray-Le-Monial 21/06/2022





Aujourd'hui 09:06:00

Meph974 Re: Tempête de grêle à Monial-Digoin (Saône-et-Loire-Bourgogne-France) #2

Des idées de comment rattraper les impacts fait sur la carrosserie?

Aujourd'hui 09:12:58

-MaDJiK- Re: Tempête de grêle à Monial-Digoin (Saône-et-Loire-Bourgogne-France) #3



@Meph974 a écrit:

Des idées de comment rattraper les impacts fait sur la carrosserie?



Il faut la mettre à l'envers la prochaine fois.



En vrai, je crois que peu de carrossier le font, et ça revient aussi cher qu'une pièce neuve, donc en général on remplace, mais ça doit être l'assurance qui paye (la mienne oui en tout cas). Citation :Il faut la mettre à l'envers la prochaine fois.En vrai, je crois que peu de carrossier le font, et ça revient aussi cher qu'une pièce neuve, donc en général on remplace, mais ça doit être l'assurance qui paye (la mienne oui en tout cas).

Aujourd'hui 09:35:55