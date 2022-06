Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Accident de drone 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2615 Karma: 6461 Un drone s'écrase sur une raffinerie de pétrole



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 15:47:25

alfosynchro Re: Accident de drone 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10693 Karma: 4644 Et quand on en parle du bilan carbone de cette guerre ?

Contribution le : Aujourd'hui 16:43:47

LuDdo Re: Accident de drone 0 #3

Je m'installe Inscrit: 24/09/2011 12:38 Post(s): 464 Karma: 78 alfosynchro La vidéo est déjà passée :



Il développe des techniques de guerre écologiques - Broute - CANAL+ La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic238055.html Il développe des techniques de guerre écologiques - Broute - CANAL+

Contribution le : Aujourd'hui 16:52:25

Loom- Re: Accident de drone 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 8308 Karma: 3569 HS, le coups du talkie m'a fait pensé à Métal Gear Solid PS1.

Contribution le : Aujourd'hui 16:52:54