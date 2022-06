Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un routier fait de la couture 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2615 Karma: 6461 tout en roulant... Chaud devant, ça va secouer !!!!



Vous navigateur est trop vieux

dashcam camion ciseau accident

Contribution le : Aujourd'hui 16:32:01

Sebmagic Re: Un routier fait de la couture 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4819 Karma: 696 Je ne comprends pas ce qu'il fait avec ses ciseaux.

Hallucinant par contre comment il est baladé, on voit bien l'intérêt de la ceinture (même violette).

Contribution le : Aujourd'hui 16:57:02