Collision entre deux navires

Taïwan

Deux navires sont entrés en collision. L'un des deux va sombrer en 1/2 heure!!!!



Traduction :

Pêcheur 1 : Il est juste en train de pleurer

Pêcheur 1 : Là-bas, il pleure juste là-bas

Pêcheur 2 : c'est le capitaine du navire

Pêcheur 1 : oh, c'est le capitaine du navire ?

pêcheur 1 : l'eau est déjà à l'intérieur du bateau, oh non, elle est déjà coupée en deux, oh merde

Pêcheur 1 : il flotte maintenant

pêcheur 1 : oh non, il coule

pêcheur 1 : hey dehors dehors, les gens dehors

pêcheur 1 : hé, saute

Pêcheur 1 : beurk t'es mort

pêcheur 2: oh non les pauvres

pêcheur 1 : oh, regarde, il flotte à nouveau woo

pêcheur 1 : oh non le bateau a coulé

pêcheur 1 : le navire a coulé

pêcheur 1 : nous ne pouvions pas transporter, cela n'a pris qu'une demi-heure Gars,

cela n'a pris qu'une demi-heure, cela n'a pris qu'une demi-heure, coupé, et le navire a juste coulé

pêcheur 1 : il n'a fallu qu'une demi-heure pour que le navire coule, c'est trop

