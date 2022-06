Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Double KO + Chat vs chien 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2619 Karma: 6466 Double KO par crochet du droit



Un chat attaque un chien en haut des escaliers

Sale bête va!!!



Contribution le : Aujourd'hui 17:45:44

Sebmagic Re: Double KO + Chat vs chien 2 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4825 Karma: 699 2) Faut vraiment être bête pour se faire avoir deux fois de suite.

Contribution le : Aujourd'hui 17:47:15