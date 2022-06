Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Sortir tout nu + Mauvais jour pour le serveuse 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2619 Karma: 6466 Trois jeunes hommes sortent tout nus dans la rue et ferme la porte derrière eux.

Bien sûr ils n'ont pas la clef...



hommes nus trotinette filme casse porte



Une serveuse porte bien haut son plateau. Puis c'est le drame.

Et personne ne bouge...



serveuse restaurant plateau tombe

Contribution le : Aujourd'hui 17:52:52

Sebmagic Re: Sortir tout nu + Mauvais jour pour le serveuse 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4825 Karma: 699 2) Hallucinant comme tout le monde s'en tape, même sa collègue complètement blasée. Bon, faut dire que c'était sûrement plus prudent de contourner à gauche de la table vide...

Contribution le : Aujourd'hui 18:01:49