lebibix Concert live du groupe punk les Prouters, le 21 / 06 / 2022 à Paris 2 #1

Je m'installe Inscrit: 31/12/2011 18:17 Post(s): 290 Karma: 105 Que c'est bon un live des Prouters, même au milieu de tous ces mioches, des futurs fans, assurément ! et Vive le punk nom de diou !





PUNK live: concert des Prouters à Paris le 21 / 06 / 2022 (videaste.eu)

Contribution le : Aujourd'hui 19:56:01