Démonter une maison japonaise de 100 ans

THSSS Les meilleures constructions qui existent! Très résistantes aux séismes, pas de déchets et démontable!



Les maisons à colombage alsaciennes sont également démontable. (ce sont d'ailleurs des bien mobiliers et non immobiliers, car démontable).



Contribution le : Aujourd'hui 07:20:55