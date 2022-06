Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Grimper au poteau + Planter un piquet 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2627 Karma: 6505

Poteau 1 - 0 Voiture



Vous navigateur est trop vieux





Un homme installe une clôture avec un enfonce-pieux.

Afficher le spoil Il ne faut pas planter les piquets n'importe où.

Surtout pas juste au dessus d'une conduite de gaz...



Vous navigateur est trop vieux Accident entre une voiture et un poteauPoteau 1 - 0 VoitureUn homme installe une clôture avec un enfonce-pieux.

Contribution le : Aujourd'hui 11:25:08