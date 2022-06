Options du sujet Imprimer le sujet

BalleAuCentre The office : Minions 2 #1

Inscrit: 14/05 15:52:52 Post(s): 74 Karma: 96

Contribution le : Aujourd'hui 13:17:50

Sebmagic Re: The office : Minions 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4840 Karma: 723 Dès que j'entends cette musique j'ai une envie irrépressible de me refaire les 9 saisons pour la 4e fois.

Contribution le : Aujourd'hui 14:42:40

BalleAuCentre Re: The office : Minions 0 #3

@Sebmagic Dans le même genre, si tu ne connais pas, tu as la série "Space Force" sur Netflix, avec Steve Carell et John Malkovich

Contribution le : Aujourd'hui 15:04:16

Sebmagic Re: The office : Minions 0 #4

Oui je connais mais je n'ai vu que la première saison et je ne vois strictement aucun rapport entre les deux séries si ce n'est Steve Carell (qui y est tout de même un peu fadasse). Par contre dans le même genre si tu ne connais pas, il y a "Parks and Recreations", bien délirant aussi !

Contribution le : Aujourd'hui 15:06:37