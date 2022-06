Appeler la police pour sa fille de 12 ans

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2629 Karma: 6510

Une femme appelle les urgences car ses 2 filles se sont battues et cette mère ne peut en faire façon et a peur

de celle de 12 ans qui est plus grande qu'elle...

Le dispatcher demande alors si elle veut que qu'un policier vienne et lui tire dessus (en plaisantant... Ah les US...).

La mère ne l'entend pas de cette oreille.



L' opérateur aurait eu un avertissement



ou c'est un fake?

Contribution le : Aujourd'hui 13:43:10