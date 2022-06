Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Emo, le robot de compagnie 3 #1

EMO AI Desktop Pet

ascanio Re: Emo, le robot de compagnie

Je suis accro Inscrit: 19/04/2008 08:45 Post(s): 1075 Karma: 53 Ça me rappelle le petit robot que j'ai acheté à ma fille qui ressemblait à ce vieux dessin animé

Bhaalil Re: Emo, le robot de compagnie

Je suis accro Inscrit: 05/02/2014 16:24 Post(s): 631 Karma: 1058 Pour quoi faire ? Quel est, fondamentalement, l'intérêt de cette chose ?

