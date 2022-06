Options du sujet Imprimer le sujet

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6052 Karma: 16167 Sortir sa tête d'un hélicoptère volant à 200km/h :

J'ai l'impression que c'est une très vieille vidéo et donc qu'elle est déjà passée mais je ne l'ai pas trouvée, j'invoque les dieux des DJP pour m'aider!

Turbigo Re: Sortir sa tête d'un hélicoptère volant à 200km/h 1 #2

Méthode originale pour faire un lifting, y'a un business model à creuser !Formules :- Megan RS (200 €)- Ferrari 308 GTB (400 €)- Hélicoptère Bell 429 (1200 €)- Mig 25 Foxbat (54.250 € avec caviar et assurance décès)

