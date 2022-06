Un anaconda tente d'étrangler une camionnette

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 2095 Karma: 1202



Citation :

Cette vidéo ne présente pas un vrai serpent. Le "serpent" a été créé comme une installation artistique pour un zoo en Chine.



Cette vidéo a été prise au Zhongnan Baicao Garden, un zoo et parc d'attractions dans la province chinoise du Zhejiang. MyGoPen, un site Web taïwanais de vérification des faits, a abordé les vidéos montrant un "serpent enroulé autour d'une camionnette" en mai 2022 après leur diffusion avec des affirmations selon lesquelles des serpents géants et des insectes étaient apparus après des pluies torrentielles. Le site Web signalé (traduit via Google):



« Le python géant du film est en fait une installation artistique dans le [jardin Zhongnan Baicao de la ville de Huzhou, en Chine]. De plus, il n'y a pas de pythons indigènes à Taïwan.



Le compte Douyin du parc a mis en ligne plusieurs vidéos de cette attraction. Dans ces vidéos officielles, qui offrent une vision beaucoup plus claire de ce prétendu serpent géant, il est clair qu'il s'agit d'une création humaine et non d'un véritable serpent.



Nous avons également pu trouver plusieurs vidéos supplémentaires de cette installation qui incluaient des visiteurs étrangement imperturbables en présence d'un serpent de la taille d'une camionnette, une indication claire que le serpent dans cette vidéo était faux et ne présentait aucun danger pour personne.





edit , vu de face , la supercherie est vite démasquée



