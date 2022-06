Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Monter une pente d’herbe en 4x4 1 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14047 Karma: 9683 Un 4x4 tente de gravir la pente d’une montagne, mais l’herbe est trop glissante.





CrazyCow Re: Monter une pente d’herbe en 4x4 0 #2

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16858 Karma: 24027 Pas d’arceaux de sécurité apparemment.



0:42 J’espère que c’est pas un bras qu’on voit passer par la fenêtre.

deepo Re: Monter une pente d’herbe en 4x4 0 #3

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1013 Karma: 534 @CrazyCow Si! Et juste avant c'est un corp tout entier qui se fait rouler dessus deux fois.

lsdYoYo Re: Monter une pente d’herbe en 4x4 0 #4

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 866 Karma: 941 @deepo Et difficile d'imaginer que la personne s'en soit sortie vivante.

