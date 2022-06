15 ans en 2 chansons de Buckethead : Mike Lugo projet de photos quotidiennes

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4224 Karma: 1813





Question subsidiaire: ai-je autant ramassé que lui physiquement pendant toutes ces années? (probablement...) Projet commencé en 2007! Passé en article Koreus en 2010 , j'avais posté à la fin de la 1ère vidéo de 5 ans et la suite en 2017, cela faisait 10 ans.Le 2e morceaux de Buckethead est terminé, voici les 2 vidéos montrant 15 d'évolution de Mike Lugo : (et je suis fier de préciser que le sourire à 2:25 était suite à mon commentaire qu'il ne souriait jamais, il y a 12 ans... ça ne me rajeunit pas)ML's Daily Photo Project- Jump Man (Quotidian) Music by Andy RehfeldtML's daily photo project. Part 2 Nun Chuka KataQuestion subsidiaire: ai-je autant ramassé que lui physiquement pendant toutes ces années? (probablement...)

