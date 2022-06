Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 2122 Karma: 1210



Une intelligence artificielle consciente chez Google ? Interview avec un expert



Citation :

« LaMDA est devenue consciente ». C’est l’objet du dernier mail envoyé par l’ingénieur Blake Lemoine à Google, pour les avertir de ce qu’il pense avoir découvert en testant les biais de cet algorithme. L’américain espère alerter son employeur pour les encourager à considérer l’IA comme un salarié et non une propriété de l’entreprise. Il a même annoncé avoir embauché un avocat pour représenter les droits de son protégé. Ce chatbot superpuissant a été créée en 2020 et se base sur la technologie dite Transformer, qui imite le réseau neuronal du cerveau humain. Il a été conçu pour exceller dans les dialogues et le langage, afin de communiquer au mieux avec les humains. L’ingénieur a-t-il trop projeté sur ce processus informatique ? C’est ce que pense Raja Chatila, professeur émérite à la Sorbonne. Une machine peut-elle ressentir des émotions ? Un chatbot intelligent peut-il prendre conscience de lui-même ? Le test de Turing suffit-il à établir le niveau de conscience d'un algorithme ? Éclairage



Quelques sources complémentaires :



L’affaire révélée par le Washington Post



L’entretien entre Blake Lemoine et LaMDA



Réalisation Marie Brière de la Hosseraye

Production : Universcience 2022



Un article sur le sujet en Français Une intelligence artificielle consciente chez Google ? Interview avec un expertCitation :Quelques sources complémentaires :Réalisation Marie Brière de la HosserayeProduction : Universcience 2022

Contribution le : Aujourd'hui 22:04:52