Utilitaire pour transporter des briques

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018

Les riches, de nos jours, cultivent le mauvais goût. On va finir par regretter Louis XIV qui a su se faire conseiller et propulser des choix plus, ... éclairés, en terme de luxe.

Contribution le : Aujourd'hui 14:09:28