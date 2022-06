Projet d'avion-hôtel propulsé par la fusion nucléaire

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 874 Karma: 941

Avec un peu plus d'efforts, ils auraient pu encore aggraver la trainée générée par la carlingue énorme, les ascenseurs et autres dômes extérieurs, sans parler des supports du dôme panoramique.

Peut-on faire moins profilé ?



Et quand on voit les résultats commerciaux de l'A380, on se dit que, si ce truc n'est pas juste un troll farfelu, c'est mal barré.

Contribution le : Aujourd'hui 15:50:47