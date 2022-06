Un cambrioleur chute du 3ème étage en voulant fuir la police

Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45937 Karma: 23859 Un cambrioleur a chuté du 3ème étage d'un immeuble en voulant fuir la police à Luxembourg. Les agents lui ont prodigué les premiers soins en attendant l'arrivée des secours. L’homme a ensuite été transporté à l’hôpital.



Vidéo déconseillée aux plus sensibles



Contribution le : Aujourd'hui 16:36:04