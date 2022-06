L'escalade ? Un jeu d'enfant...

Options du sujet Imprimer le sujet

Mamethis





Sebmagic

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4933 Karma: 801 Bizarrement je ne trouve pas ça très impressionnant, il n'utilise "que" la force de ses bras, une fois celle-ci acquise, ça ne demande pas beaucoup d'autres compétences. Attention, je dis ça mais je ne serais pas capable de faire ne serait-ce que le début de ce parcours, j'ai juste l'impression que c'est similaire à effectuer quelques tractions.



Ce qui m'impressionne quand je vais à l'escalade ce sont plutôt les mecs qui attaquent les parcours violets ou noirs, où, pour le coup, il faut de la force dans les bras (et les doigts) mais aussi une intelligence pour la stratégie à adopter, une prise de risque pour certains "sauts" d'une prise à l'autre, et un sens de l'équilibre prononcé.

