Olyer Instant karma 2 #1

Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 3255 Karma: 3537

Petite sortie vélo en forêt où une petite fille rigole de sa mère qui préfère descendre la côte à pied.

En vrai j'espère qu'elle ne s'est pas fait mal. Pitchoune Petite sortie vélo en forêt où une petite fille rigole de sa mère qui préfère descendre la côte à pied.

Contribution le : Aujourd'hui 11:41:00

Sebmagic Re: Instant karma 0 #2

Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4947 Karma: 804 Comment augmenter considérablement la panique d'un enfant : hurler son prénom.

Contribution le : Aujourd'hui 11:49:44