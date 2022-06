Options du sujet Imprimer le sujet

Le concept n'est pas nouveau, puisque c'est une idée qui remonte à longtemps (Alain Chabat proposait un jeu similaire dans Burger Quiz et Inthepanda avait également sorti une série sur le même principe : "



Cependant, l'originalité de "Tu connais ?" est que Bruce ne donne pas toujours la réponse, il y a donc débat (même si la vignette de la vidéo donne souvent de gros indices).



Je vous en mets quelques unes, c'est assez ludique.





02 - Le stalker relou - Tu Connais Pas Ce Film ?





03 - Carrément de la maltraitance... - Tu Connais Pas Ce Film ?





