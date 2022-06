Des hommes piégés par leurs femmes dans un restaurant

Options du sujet Imprimer le sujet

اشترو لازواجهم نفس التيشيرت وتجمعو https://t.co/KstS7kelRv En Turquie, des femmes ont fait une blague à leurs maris en leur demandant de porter un polo pour aller manger au restaurant.اشترو لازواجهم نفس التيشيرت وتجمعو

Aujourd'hui 18:43:34

Au début je trouvais la blague très nulle, puis j'ai compris qu'ils seraient + que 2. Au début je trouvais la blague très nulle, puis j'ai compris qu'ils seraient + que 2.

Aujourd'hui 18:51:01