Une Intelligence artificielle joue à "cache-cache"

Je viens d'arriver Inscrit: 28/11/2014 09:18 Post(s): 10 Un programmeur joue avec une intelligence artificielle en donnant des règles simples à 2 groupes d'individus et en leur mettant a disposition des blocs d'éléments qu'ils peuvent manipuler. Un groupe doit attraper l'autre, et l'autre se protéger. Les résultats sont étonnants !





alfredw Intégration (Peut-être que le bouton |>| n'est pas présent chez toi dans la barre d'outils faute de points de karma ?) :





OpenAI Plays Hide and Seek…and Breaks The Game!

