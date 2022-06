[Boxe] Un spectateur volontaire monte sur le ring et met son adversaire KO

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 8343 Karma: 3584





Effectivement pour faire ça déjà c'est pas top de plus son boxeur de sait pas boxer (l'autre non plus d'ailleurs même si KO)









Guy from a crowd steps into the ring, KO's his opponent in 8 seconds







Plus d'informations ici :

https://lasueur.com/membre-public-ko-8-secondes-27-06-2022 Ça se passe au Royaume-Uni, la scène a eu lieu au King of The Ring MCR, un club de boxe amateure assez disjoncté.Effectivement pour faire ça déjà c'est pas top de plus son boxeur de sait pas boxer (l'autre non plus d'ailleurs même si KO)Guy from a crowd steps into the ring, KO's his opponent in 8 seconds https://t.co/vaBIVkjiro Plus d'informations ici :

Contribution le : Aujourd'hui 12:02:51