Options du sujet Imprimer le sujet

Gog077 Bataille de Verdun en stop motion 2 #1

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1322 Karma: 681





Lego WW1 - The Battle Of Verdun - stop motion



Je vois que la vidéo est pas toute récente donc peut être DJP, mais j'ai pas trouvé Mon premier partageLego WW1 - The Battle Of Verdun - stop motionJe vois que la vidéo est pas toute récente donc peut être DJP, mais j'ai pas trouvé

Contribution le : Aujourd'hui 12:25:25

Loom- Re: Bataille de Verdun en stop motion 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 8342 Karma: 3584 Du taff, c'est bien après a la fin ce qu'ils ont fait aussi.

Contribution le : Aujourd'hui 12:43:33