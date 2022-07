Benjamin, le dernier tigre de Tasmanie connu version colorisée

Je suis accro Inscrit: 06/08/2018 16:51 Post(s): 549 Karma: 691





De fil en aiguille, la population a progressivement diminué jusqu'en 1933 où Benjamin, le dernier spécimen connu (dont on ne connaissait pas le sexe)



J'ai eu du mal à comprendre comment on ne pouvait pas connaitre le sexe d'un marsupial. Du coup j'ai cherché des infos :



Citation : Le dernier tigre de Tasmanie à vivre en captivité, dénommé par la suite « Benjamin » (bien que son sexe n’ait jamais été confirmé), a été capturé en 1933 et envoyé au zoo de Hobart où il a vécu pendant trois ans.

Frank Darby, affirmant avoir été gardien au zoo de Hobart, a expliqué dans un article de journal de mai 1968 que l’on avait donné « Benjamin » comme nom à l’animal. Toutefois, il n’existe aucune documentation permettant de penser qu’il ait jamais eu un nom et Alison Reid (le conservateur du zoo à l’époque) et Michael Sharland (alors journaliste pour le zoo) ont nié que Frank Darby ait déjà travaillé au zoo ou que le nom de Benjamin ait jamais été utilisé pour l’animal. Darby semble également être la source de l’affirmation selon laquelle le dernier thylacine était un mâle ; les photographies donnent à penser qu’il s’agissait d’une femelle[45],[N 6]. Ce thylacine est décédé le 7 septembre 1936. Il aurait succombé à la suite de négligences : on l’aurait empêché de pouvoir rejoindre son abri et laissé soumis aux conditions météorologiques extrêmes de la Tasmanie (chaleur accablante pendant la journée, températures glaciales la nuit)[46]. La dernière séquence cinématographique d’un spécimen vivant (62 secondes d’images en noir et blanc prises en 1933 par le naturaliste David Fleay) montrent un animal faisant des va et vient derrière sa clôture[47],[N 7]. Depuis 1996, le 7 septembre est devenu en Australie la « journée nationale des espèces menacées » et ce pour commémorer la mort du dernier thylacine[48].



C'est interessant de se rendre compte que les dernières informations que l'on a semblent être de fausses informations provenant d'une source non fiable.

De même sur les informations sur sa mort qui sont elles aussi intéressantes.



C'est fou comme pour eux ce n'était vraiment pas quelque chose d'important. Aujourd'hui un animal serait le dernier de son espèce et en captivité, il serait étudié sous tous les angles en permanence avec toute une équipe uniquement dédiée à lui.

On aurait toutes les informations imaginables sur lui, son code ADN, des spermatozoïdes congelés, des centaines d'heures de vidéo, des photos par milliers, etc..

