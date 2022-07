Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Traverser la Seine à 80m de haut



La traversée du funambuliste Nathan Paulin dans ma ville (Rouen) aujourd'hui, depuis la cathédrale jusqu'à la tour des Archives haute d'environ 80m.



vivaberthaga Re: Traverser la Seine à 80m de haut

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 2285 Karma: 2357 Big up aux assistants administratifs de ce monsieur aussi. Quand on connaît la misère que les municipaux mettent pour une petite slack dans un parc!

