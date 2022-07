Le Halo a sauvé deux pilotes de F1/F2 ce week-end

Options du sujet Imprimer le sujet

Suite à un accident au départ du GP de F1 de cet après-midi, Zhou s'est retrouvé sur le toit avec le Halo qui frottait le sol, avant que sa voiture fasse un tonneau au dessus de la barrière de pneus









Plus tôt ce week-end, en F2, suite à un autre accident, une voiture aurait pu presque "décapiter" un autre pilote sans la présence du Halo





Le Halo a été introduit en F1 après l'incident de Bianchi, qui lui avait coûté la vie, c'est la structure métallique au dessus du pilote.Suite à un accident au départ du GP de F1 de cet après-midi, Zhou s'est retrouvé sur le toit avec le Halo qui frottait le sol, avant que sa voiture fasse un tonneau au dessus de la barrière de pneusPlus tôt ce week-end, en F2, suite à un autre accident, une voiture aurait pu presque "décapiter" un autre pilote sans la présence du Halo

