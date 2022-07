Options du sujet Imprimer le sujet

FMJ65 Effondrement de serac et méga avalanche sur le glacier de la Marmolata (Italie) 2 #1

Très impressionnant. Et malheureusement la puissance du phénomène n'a laissé aucune chance aux malheureux qui étaient dans l'axe (au moins 6 morts et 8 blessés)

