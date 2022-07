Options du sujet Imprimer le sujet

Brisecous Un coup de main pour mon installation ? 1 #1

Je m'installe Inscrit: 19/03/2007 16:26 Post(s): 384 Karma: 137 Salut, ça fait depuis 2007 que je m'installe. Je me demande si j'ai le record ou si quelqu'un s'installe depuis encore plus longtemps que moi ?

Contribution le : Aujourd'hui 20:55:44