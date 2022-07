Les trains usines - Une vidéo de "Mr Bidouille"

Je m'installe Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 158 Karma: 380





Ca parle et explique le fonctionnement des trains qui remplacent les rails, qui arrivent sur les rails à remplacer et repartent sur les rails neufs, c'est un procédé assez impressionnant et il explique plein de trucs connexes comme les LRS, une révolution



c'est bien foutu, on voit tout en fonctionnement, il est pas hyper connu, petit partage pour ceux à qui ça peu plaire, +13 points en culture g



je suis fan de tchou tchou donc je connaissais déjà pas mal de choses et j'aurais aimé qu'il en approfondisse d'autres mais ça c'est parce que je suis un gros relou





Les trains usines - à l’intérieur d'un chantier ferroviaire ! - Monsieur Bidouille



edit: j'ai oublié le préfixe "vidéo" et quand j'édite, ça marche pas Je me permet de partager cette vidéo, du "vulgarisateur" Mr bidouille sur youtube, qui a quelques joursCa parle et explique le fonctionnement des trains qui remplacent les rails, qui arrivent sur les rails à remplacer et repartent sur les rails neufs, c'est un procédé assez impressionnant et il explique plein de trucs connexes comme les LRS, une révolutionc'est bien foutu, on voit tout en fonctionnement, il est pas hyper connu, petit partage pour ceux à qui ça peu plaire, +13 points en culture gLes trains usines - à l’intérieur d'un chantier ferroviaire ! - Monsieur Bidouilleedit: j'ai oublié le préfixe "vidéo" et quand j'édite, ça marche pas

Contribution le : Aujourd'hui 12:47:19