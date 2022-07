Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Quand tu pues tellement des pieds que les poissons de la pédicure se mettent en grève 2 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14088 Karma: 9793 Un homme plonge ses pieds dans un bassin pour profiter d'une séance de "fish pédicure". Mais visiblement ses pieds ne sont pas du goût des poissons, qui les évitent soigneusement...





Contribution le : Aujourd'hui 14:53:30