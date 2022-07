Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Accident d'un homme-canon dans un cirque 2 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45988 Karma: 23930 Un homme-canon est propulsé moins loin que prévu et tombe devant le filet sur une barrière métallique dans un cirque à Llanbradach, au Pays de Galles. Souffrant de plusieurs blessures, il a été transporté à l'hôpital mais ses jours ne sont pas en danger.



Vidéo déconseillée aux plus sensibles



Contribution le : Aujourd'hui 19:09:26

Loucheux Re: Accident d'un homme-canon dans un cirque 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 01/09/2013 23:46 Post(s): 8308 Karma: 5145 Je suis assez surpris du silence qui suit l’accident. C’est très cliché, mais dans d’autres pays (États-Unis *tousse*) ça aurait hurlé dans tous les sens.

Contribution le : Aujourd'hui 19:45:22