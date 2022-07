Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou tous les manuels des jeux SNES 1 #1

https://sites.google.com/view/snesmanuals Peebs, un fan de la Super Nintendo, a regroupé l’intégralité des vieux manuels de jeux de la console sortis en Occident sur un site internet baptisé « SNES Manual Archive ».

